Compagnoni non ha dubbi: «Pulisic è fortissimo, se faccio un confronto con altri calciatori in Serie A dico che…»

Compagnoni, noto giornalista, ha elogiato il grandissimo rendimento di Pulisic definendolo il miglior calciatore del campionato

Ospite negli studi di Sky Sport, il commentatore Maurizio Compagnoni ha riservato parole di grandissima lode per l’attaccante del Milan, Christian Pulisic, definendolo il calciatore più in forma della Serie A.

Compagnoni non ha esitato a incoronare l’americano:

PAROLE – «Pulisic è fortissimo. Al momento, a livello di rendimento, è il miglior giocatore del campionato».

Il giornalista ha poi analizzato la sua posizione in campo, individuando il ruolo dove l’esterno può esprimersi al meglio delle sue potenzialità. Pur riconoscendo la sua validità quando schierato sull’esterno destro: «Al Milan è arrivato ed è stato messo a destra e ha fatto bene», Compagnoni è convinto che Pulisic possa fare ancora di più in una posizione centrale.

La posizione ideale per il Diavolo sarebbe dunque quella dietro la punta: «…ma dietro alla prima punta è il ruolo in cui secondo me può rendere al meglio».