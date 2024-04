Comolli Milan, fissato l’incontro con Cardinale! Può occupare quel ruolo nel club, TUTTI i dettagli

Comolli-Milan, fissato per venerdì l’incontro con Gerry Cardinale: c’è l’ipotesi dell’ingresso del presidente del Tolosa nel club

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo sbarco odierno di Gerry Cardinale a Milano non sarà utile al patron di RedBird per assistere solamente alla gara di questa sera del Milan contro la Roma, andata dei quarti di finale di Europa League.

Venerdì, il giorno dopo la sfida, Cardinale incontrerà infatti Comolli, attuale presidente del Tolosa (per il quale sta trattando la cessione), per il possibile ingresso del patron del club francese nella compagine dirigenziale rossonera. Cardinale vorrebbe affidargli una carica molto simile a quella di AD, con Furlani che verrebbe relegato ad un ruolo più amministrativo e contabile anche se smontare l’attuale apparato dirigenziale formato dallo stesso Furlani, Ibrahimovic, Moncada e il DS D’Ottavio potrebbe essere rischioso. Le valutazioni sono in corso.