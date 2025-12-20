Como Milan salta per la Supercoppa: svelata data e orario del recupero. Per Allegri tre gare in sette giorni

Como Milan – Svelata data e orario del recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A

In questo turno di campionato, causa Supercoppa Italiana, che vedrà impegnate Napoli, Milan, Bologna e Inter, ben quattro gare di Serie A sono rimandate a metà gennaio. La Lega Calcio ha annunciato data e ora dei vari match:

Napoli-Parma: 14 gennaio, ore 18:30

Inter-Lecce: 14 gennaio, ore 20:45

Verona-Bologna: 15 gennaio, ore 18:30.

Como-Milan: 15 gennaio, ore 20:45

Per la squadra di Massimiliano Allegri il match contro gli uomini di Cesc Fabregas si piazza tra Fiorentina-Milan dell’11 gennaio e Milan-Lecce del 18 gennaio.