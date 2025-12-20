 Como Milan salta per la Supercoppa: svelata data e orario
Connect with us

News

Como Milan salta per la Supercoppa: svelata data e orario del recupero. Per Allegri tre gare in sette giorni

Published

4 secondi ago

on

By

Milan

Como Milan – Svelata data e orario del recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A

In questo turno di campionato, causa Supercoppa Italiana, che vedrà impegnate Napoli, Milan, Bologna e Inter, ben quattro gare di Serie A sono rimandate a metà gennaio. La Lega Calcio ha annunciato data e ora dei vari match:

  • Napoli-Parma: 14 gennaio, ore 18:30
  • Inter-Lecce: 14 gennaio, ore 20:45
  • Verona-Bologna: 15 gennaio, ore 18:30. 
  • Como-Milan: 15 gennaio, ore 20:45

Per la squadra di Massimiliano Allegri il match contro gli uomini di Cesc Fabregas si piazza tra Fiorentina-Milan dell’11 gennaio e Milan-Lecce del 18 gennaio.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.