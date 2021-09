Colombo Milan: con la Spal verso la sesta presenza

Colombo Milan: la punta rossonera si prepara a scendere in campo per la sua sesta presenza consecutiva contro la Ternana

Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, si prepara ad affrontare la sua sesta sfida consecutiva in Serie B contro la Ternana questa sera alle 20.30. Il giovane, classe 2002, ha cominciato con il botto il campionato cadetto siglando già 3 reti e un assist in sole cinque gare.

Il Milan lo tiene sott’occhio e lo osserva con attenzione. Colombo è un prospetto sul quale puntare, e Pioli lo sa molto bene. Appuntamento a questa sera, dunque, per visionare il percorso di crescita dell’attaccante rossonero.