Colombo non si ferma più: altro gol con la maglia della Spal

Inizio di stagione decisamente positivo per Lorenzo Colombo. Contro il Monza ha trovato il suo terzo gol di questa annata

Altro giro, altro gol per Lorenzo Colombo. L’attaccante classe ’02 è andato a segno al 13′ con la Spal nel match in corso di Serie B contro il Monza.

Momento decisamente positivo per l’attaccante di proprietà del Milan. In questo inizio stagione sono 3 gol ed 1 assist in 6 gare tra Spal e Nazionale Under 21. I rossoneri osservano.