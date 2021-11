Colombo protagonista in Under 21: due assist per l’attaccante del Milan

Lorenzo Colombo è decisivo anche in Nazionale Under 21: due assist per l’attaccante di proprietà del Milan contro la Romania

Doppio assist per Lorenzo Colombo con la maglia della Nazionale Under 21: l’attaccante del Milan, in prestito in Serie B alla SPAL, ha confermato i suoi progressi anche con gli azzurrini.

Essenziali le sue spizzate sul terzo ed il quarto gol dell’Italia, che ha vinto con il risultato di 4 a 2 contro la Romania. Nel finale di gara è entrato anche Pietro Pellegri, che si è reso pericoloso con due conclusioni in porta.