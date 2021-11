Pellegri ha lasciato Milanello: chiamato dall’Italia U21

Pietro Pellegri ha lasciato quest’oggi il centro sportivo Milanello. L’attaccante è stato convocato dall’Italia U21. Ecco contro chi giocherà

Pietro Pellegri convocato in nazionale Under 21. Dopo la chiamata nei giorni scorsi, infatti, l’attaccante ha lasciato solo oggi pomeriggio Milanello per aggregarsi con il gruppo di Nicolato.

Pellegri troverà quindi spazio nell’amichevole di Frosinone contro la Romania, in programma martedì 16 novembre. Una piccola soddisfazione, per un giocatore che sta cercando di ritrovare l’identità.