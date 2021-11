Spal, Zamuner: «Colombo ragazzo eccezionale. Mi ricorda un top player»

Giorgio Zamuner, ds della Spal, ha parlato ai microfoni di Gianluca Di Marzio, concedendo una battuta anche su Lorenzo Colombo. Le sue parole

Giorgio Zamuner, ds della Spal, ha parlato ai microfoni di Gianluca Di Marzio, concedendo una battuta anche su Lorenzo Colombo. Ecco quali sono state le sue parole sul ragazzo:

«Mi ricorda Vieri. È un ragazzo eccezionale, in campo è uno spettacolo: sa fare tutto! Lo volevo prendere già lo scorso gennaio, ma alla fine andò alla Cremonese. In estate mi son detto “stavolta non me lo faccio scappare” e così è stato»