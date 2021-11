Piscedda: «Lucca e Colombo? Ecco cosa non bisogna fare con loro»

Massimo Piscedda, osservatore della Nazionale, è intervenuto in esclusiva a Lazionews24 parlando di Lucca e Colombo, entrambi in orbita Milan

Massimo Piscedda, osservatore per le nazionali giovanili in FIGC, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24 parlando tra le altre cose, anche di Lucca e Colombo, entrambi in orbita Milan

IL FUTURO DI LUCCA – «Un giocatore che sta facendo i suoi passaggi per arrivare nella massima serie. È un buon giocatore, protagonista in Serie B e Under-21, ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore di Serie A. Ma è prematuro parlare di campione del futuro, non va responsabilizzato eccessivamente».

TALENTI DEL FUTURO – «Ce ne sono tanti, io mi occupo dell’Under-21. Uno potrebbe essere appunto Lucca, ma anche Colombo l’attaccante della Spal che è un 2002. L’importante è non responsabilizzarli più di tanto».