Colombo ha preso lezione da Ibra: questa sera per meritarsi la conferma

Lorenzo Colombo questa sera affronterà lo Sparta Praga vestendo la maglia da titolare del Milan: il centravanti ha preso lezioni da Ibra

Nel corso di queste settimane uno dei temi caldi tra gli addetti ai lavori ha fatto leva sulla decisione della società di non operare sul calciomercato per il ruolo di vice-Ibra. Fiducia a Colombo, ancora dietro a Rebic come alternativa allo svedese, ma che questa sera avrà la propria occasione per confermarsi.

A Praga sarà infatti il giovane prodotto del vivaio rossonero a guidare l’attacco del Milan nell’ultima gara valida il girone di Europa League. Alle sue spalle Daniel Maldini che, insieme a Colombo, è stato tra i giocatori che più di tutti hanno incamerato gli insegnamenti di Zlatan Ibrahimovic a Milanello.