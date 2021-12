Collovati: «Botman è un ottimo giocatore ma vi dico la mia»

Collovati ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sul Milan,(capitolo difesa)

Collovati ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sul Milan, (capitolo difesa):

«Vedo che anche il Milan sta spingendo per Botman in difesa, ma qui siamo più sul terreno delle alternative, perché in rosa ci sono Tomori e Romagnoli. Parliamo di un ottimo giocatore ma pur sempre di un prospetto, i cui i tempi di adattamento alla Serie A andranno testati sul campo».