Collovati sicuro: «L’Inter è la favorita per lo scudetto»

Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, è intervenuto in esclusiva a juventusnews24 per parlare della lotta scudetto in Serie A, indicando nell’Inter la squadra favorita. Le sue parole:

«L’Inter è in pole, questo è fuori discussione. Però emettere delle sentenze adesso, che siamo ancora a metà campionato, è troppo presto. E’ chiaro comunque che se c’è una favorita, quella è la squadra di Inzaghi».

