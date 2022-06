«Col Real era fallo, ma se vuoi fare polemica…»: l’assurda risposta di Donnarumma alla giornalista dopo Germania-Italia

L’errore in disimpegno in occasione del gol del 5-0 della Germania sull’Italia ha i suoi strascichi nel post partita del match di Nations League. Il portiere risponde in maniera piccata alla giornalista di Rai Sport Tiziana Alla, che gli chiedeva conto della recidività dei suoi errori.

Questa la sua replica: «Non è le prima volta che mi capita un errore del genere? Perchè quando è successo? Con il Real Madrid con il fallo? Vabbe dai..se vogliamo fare polemica facciamo polemica, io faccio un discorso di squadra abbiamo fatto tutti degli errori, non c’è nessun colpevole, poi se vuoi darmi la colpa per l’errore dammi la colpa non c’è problema sono il capitano e mi prendo le responsabilità, vado avanti a testa alta come ho sempre fatto».