Clivet ha contribuito al restyling della Casa del Settore Giovanile e della Prima Squadra femminile di AC Milan

Clivet ha contribuito al restyling della Casa del Settore Giovanile e della Prima Squadra femminile di AC Milan. Le parole del responsabile del settore giovanile rossonero Angelo Carbone all’interno del comunicato ufficiale.

«Come Club siamo attenti a tutti gli aspetti che possano contribuire al benessere a 360° dei nostri giovani atleti e della Prima Squadra femminile. Il PUMA House of Football ha l’ambizione di essere un Centro all’avanguardia che possa rispondere a ogni esigenza tecnica, sportiva e di salubrità per garantire le migliori condizioni in cui allenarsi e migliorare le proprie performance. In Clivet abbiamo trovato un prezioso interlocutore con cui interagire.»