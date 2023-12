Quattro giocatori del Milan tra i migliori 100 del 2023: ecco chi sono

Quattro rossoneri tra i migliori 100 del 2023: ecco chi sono e la loro posizione nella classifica stilata dal The Guardian

Come ogni anno il The Guardian ha stilato la lista dei migliori 100 calciatori dell’anno solare 2023 e in questa classifica hanno trovato posto anche quattro giocatori del Milan.

I calciatori in questione sono: Rafael Leao (30esimo posto), Olivier Giroud (50esimo posto), Mike Maignan (84esimo posto) e Theo Hernandez (95esimo posto).