Classifica Serie A, il girone di ritorno del Milan: peggio del Como, al pari di Lazio e Bologna

Classifica Serie A – Ecco quanti punti ha fatto il Milan nel girone di ritorno. La Roma ha recuperato 13 punti ai rossoneri

Il Milan non parteciperà alle competizione europee nella prossima stagione. Decisiva la sconfitta nel 37° turno di Serie A contro la Roma allo Stadio Olimpico. Nel girone di ritorno per i rossoneri sono arrivati appena 30 punti in 18 gare, questa la classifica dalla 20esima giornata in poi: