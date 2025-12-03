Calendario Serie A, Big Match, Esordi e La Sfida del Milan a Torino

Calendario Serie A, Big Match, Esordi e il Milan a Torino di lunedì sera. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La Serie A si prepara a vivere un weekend infuocato con la 14ª giornata, in programma dal 6 all’8 dicembre. Un turno cruciale che potrebbe ridisegnare gli equilibri di classifica, con un big match di altissimo livello e l’atteso posticipo del Milan in trasferta. Le emozioni non mancheranno, a partire dagli anticipi del sabato fino al Monday Night che vedrà i rossoneri protagonisti.

Sabato 6 Dicembre: Si Inizia con il Tricolore

Il fine settimana calcistico si apre con tre sfide. Alle 15:00, il Sassuolo accoglie la Fiorentina del tecnico Vincenzo Italiano, l’allenatore che punta sul gioco offensivo e sulla valorizzazione dei giovani. Si prosegue alle 18:00 con l’Inter, una delle grandi favorite al titolo, che ospita il Como. I nerazzurri, guidati dal loro attaccante di punta (qui si potrebbe inserire il nome di un attaccante iconico, ad esempio Lautaro Martinez, il capitano e bomber argentino), cercheranno i tre punti per consolidare la loro posizione. La serata si conclude alle 20:45 con la sfida Verona-Atalanta, con i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, l’esperto e combattivo allenatore, decisi a rimanere in zona Champions League.

Sassuolo-Fiorentina 15:00

Inter-Como 18:00

Verona-Atalanta 20:45

Domenica 7 Dicembre: Il Derby d’Italia Emoziona

La domenica si apre con il lunch match delle 12:30 tra Cremonese e Lecce. Il clou della giornata è però nel posticipo serale: Napoli-Juventus alle 20:45, una sfida classica che incendia sempre il campionato. La Vecchia Signora, guidata in panchina dal massimo esperto della Serie A (ad esempio, Massimiliano Allegri, il tattico livornese), punta a sconfiggere i partenopei, campioni uscenti o contendenti al titolo, in uno scontro diretto fondamentale per la vetta della classifica. Alle 15:00 si gioca Cagliari-Roma, con i giallorossi del maestro portoghese José Mourinho (se ancora in carica) a caccia di una vittoria per la zona Europa. La Lazio ospita poi il Bologna alle 18:00, in un match che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle coppe.

Cremonese-Lecce 12:30

Cagliari-Roma 15:00

Lazio-Bologna 18:00

Napoli-Juventus 20:45

Lunedì 8 Dicembre: Il Milan in Trasferta e l’Attesa di Tare e Allegri

Il posticipo del lunedì sera vede i rossoneri in campo contro il Torino alle 20:45 (trasmessa su DAZN/SKY). Il Diavolo, galvanizzato dal recente ingresso di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo (l’ex dirigente laziale noto per la sua abilità nello scouting), e guidato in panchina dal ritrovato Massimiliano Allegri, l’allenatore del secondo scudetto dell’era Berlusconi, deve ottenere una vittoria esterna per non perdere terreno dalle dirette concorrenti. I granata di Ivan Juric (o altro allenatore) sono un avversario sempre rognoso e il difensore centrale (inserire un nome iconico, ad esempio Alessandro Buongiorno) cercherà di arginare gli attacchi del club meneghino. La giornata si chiude con questo match, ma prima ci saranno Pisa-Parma (15:00) e Udinese-Genoa (18:00).

