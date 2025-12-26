 Classifica Serie A, la giornata fa ben sperare il Milan
Classifica Serie A, la giornata fa ben sperare il Milan: l'incrocio è favorevole, possibile regalo di fine anno

20 minuti ago

Classifica Serie A – Per il Milan c’è un incrocio di partite potenzialmente favorevole, i tifosi rossoneri possono ben sperare

Domani al via la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, quella che chiuderà l’anno solare. Un turno che sembrerebbe presentare, almeno sulla carta, un incrocio di partite favorevole al Milan.

La squadra di Massimiliano Allegri ospita l’Hellas Verona a San Siro, dove però è già caduto più volte contro le piccole, mentre l’Inter, prima in classifica a +1 proprio sui rossoneri, va a giocare sul campo dell’Atalanta.

Il Diavolo affronta quindi la terzultima in classifica tra le mura amiche, mentre la formazione di Cristian Chivu va a casa della squadra di Palladino, apparsa in netta ripresa. Per questo la giornata potrebbe riservare un bel regalo di fine anno ai tifosi del Milan, in caso di vittoria e mancato successo dell’Inter chiuderebbero il 2025 in testa.

