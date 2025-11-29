Classifica Serie A, il Milan per confermarsi: il confronto con le precedenti giornate

Classifica Serie A – I punti ottenuti nelle prime dodici giornate di campionato dal 2015/2016 in poi

L’inizio di ogni stagione è un termometro cruciale per misurare le ambizioni e lo stato di forma di una grande squadra. Analizzando le partenze del Milan negli ultimi dieci anni di Serie A, con un focus specifico sulla classifica alla 12^ giornata, emerge un quadro di forte variabilità, con picchi di eccellenza e momenti di maggiore difficoltà.

Il grafico mostra chiaramente che i rossoneri sono riusciti a guidare la classifica solamente due volte nell’ultimo decennio (2015/16 – 2025/26), sottolineando quanto sia stata discontinua la squadra nelle sue fasi iniziali.

I Picchi di Eccellenza e gli Anni dello Scudetto

Le stagioni di maggiore successo, che hanno portato la squadra a lottare per le posizioni di vertice e a vincere lo Scudetto nel 2022, mostrano partenze estremamente solide.

2021/22: Questa è la stagione culminata con la vittoria del diciannovesimo Scudetto. Alla 12^ giornata, il Diavolo aveva accumulato ben 32 punti , attestandosi al 1° posto . Un inizio sprint che ha gettato le basi per il trionfo finale.

Questa è la stagione culminata con la vittoria del diciannovesimo Scudetto. Alla 12^ giornata, il aveva accumulato ben , attestandosi al . Un inizio sprint che ha gettato le basi per il trionfo finale. 2020/21: Un’altra partenza eccezionale. Sotto la guida di Stefano Pioli, tecnico che ha riportato il club ai vertici, i rossoneri avevano raccolto 28 punti e si trovavano in testa alla classifica (1° posto).

Un dato significativo è anche quello della stagione in corso, la 2025/26, che vede il club posizionarsi al 2° posto con 25 punti, un segnale di ritrovata competitività ai massimi livelli, anche se non in testa.

Le Stagioni di Ricostruzione e Transizione

Non sono mancati, tuttavia, periodi più complessi. Le annate di ricostruzione, spesso caratterizzate da cambi in panchina e da un organico in fase di assestamento, hanno portato a risultati inferiori nelle prime 12 giornate.

2019/20: Questa è l’annata peggiore del decennio analizzato. Con soli 13 punti e un desolante 14° posto , la squadra ha vissuto un momento di profonda crisi prima dell’arrivo di Pioli e del cambio di marcia post-lockdown.

Questa è l’annata peggiore del decennio analizzato. Con soli e un desolante , la squadra ha vissuto un momento di profonda crisi prima dell’arrivo di e del cambio di marcia post-lockdown. 2017/18 e 2018/19: Queste stagioni di mezzo hanno mostrato un Milan in balia di una difficile stabilità, con rispettivamente 19 punti (7° posto) e 21 punti (5° posto).

Anche la stagione 2024/25 si distingue in negativo, con soli 18 punti e un modesto 8° posto, evidenziando l’instabilità delle prestazioni.

In sintesi, l’analisi delle partenze del club milanese negli ultimi dieci anni dipinge l’immagine di una squadra che ha faticato a trovare una costante, con il successo finale (lo Scudetto) chiaramente preceduto da un avvio di stagione dominante e convincente.