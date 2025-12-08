Classifica Serie A, il Milan ha l’occasione di tornare in vetta. Napoli a quota 31. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo un intenso weekend di calcio, caratterizzato dalle sfide giocate tra venerdì e sabato, la classifica di Serie A si presenta estremamente compatta nelle posizioni di vertice. Con la maggior parte delle squadre già scese in campo, l’attenzione è ora tutta focalizzata sul Milan, che ha l’occasione ghiotta di tornare in testa scavalcando il Napoli.

I Rossoneri, pur mantenendo un passo spedito, sono attualmente al terzo posto con 28 punti. Davanti al Diavolo si trovano il Napoli capolista con 31 punti e l’Inter al secondo posto con 30 punti. Tuttavia, entrambe le dirette rivali hanno giocato una partita in più rispetto alla formazione guidata dal neo-allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato per puntare al titolo.

La sfida di domani rappresenta dunque per il Milan e per il DS Igli Tare, il dirigente albanese che sta plasmando la squadra, un vero e proprio crocevia stagionale. Un successo nel loro prossimo impegno permetterebbe infatti di raggiungere 31 punti, eguagliando il Napoli, ma superandolo per differenza reti o scontri diretti, posizionandosi così nuovamente in vetta.

La Zona Champions e la Rincorsa Scudetto si Infiammano

La lotta per le prime posizioni è più accesa che mai. La Roma, allenata da un altro grande nome della panchina italiana, si posiziona subito a ridosso del podio con 27 punti, seguita dal sorprendente Bologna a 25 punti e dal Como a 24, tutti con una gara in più all’attivo. La Juventus, sebbene non stia vivendo un momento brillante, è al settimo posto con 23 punti, dimostrando quanto il campionato sia equilibrato.

Pos. Squadra Punti Note 1. Napoli 31 una partita in più 2. Inter 30 una partita in più 3. Milan 28 Occasione sorpasso 4. Roma 27 una partita in più 5. Bologna 25 una partita in più 7. Juventus 23 una partita in più

Anche la zona calda della classifica mostra pochi distacchi, con Hellas Verona e Fiorentina che chiudono la graduatoria.

L’imminente impegno del Milan si carica quindi di una importanza cruciale non solo per la classifica, ma anche per il morale del gruppo di Allegri. Il Diavolo ha la possibilità di inviare un segnale forte a tutte le rivali per lo Scudetto, ribadendo la propria candidatura al titolo. Il lavoro di Igli Tare sul mercato e la guida tattica di Allegri sono focalizzati su questo obiettivo primario.