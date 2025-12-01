Classifica Serie A, la situazione aspettando il Bologna! Milan in vetta. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Serie A si conferma un campionato estremamente combattuto e avvincente, con la vetta della classifica presidiata saldamente dal Milan. Nonostante la tensione e l’alta competitività delle inseguitrici, i rossoneri riescono a mantenere la testa del campionato dopo un fine settimana che ha visto la sconfitta inattesa dei giallorossi della Roma, che ha permesso al Diavolo di conservare il primato solitario (o quantomeno condiviso per i punti, ma al vertice per la differenza reti o scontri diretti).

Il lavoro di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, sta dando i suoi frutti: dopo un inizio di stagione caratterizzato da alcune incertezze, il Milan ha trovato una solidità difensiva e un equilibrio tattico che lo rendono una macchina da punti, capace di resistere alla pressione di un gruppo di squadre agguerrite.

Classifica Aggiornata: Vetta Bollente e Lotta Champions A熾

La classifica di Serie A dopo l’ultima giornata è cortissima e promette un girone di andata al cardiopalma. Il Milan si trova in testa con 28 punti, affiancato dal Napoli di pari passo, a dimostrazione della grande competitività tra le due squadre.

Subito dietro, l’Inter tallona le prime della classe con 27 punti, seguita a ruota dalla Roma anch’essa a 27 punti, nonostante l’ultimo passo falso. Il distacco è minimo, con quattro squadre racchiuse in un solo punto, rendendo ogni partita cruciale.

Milan: 28 punti

Napoli: 28 punti

Inter: 27 punti

Roma: 27 punti

A ridosso del quartetto di testa, si fa notare la sorprendente stagione del Bologna (24 punti, con una partita in meno) e del Como (24 punti), che stanno lottando per un piazzamento europeo inatteso. Più staccata la Juventus (23 punti), che deve recuperare terreno per rientrare nella zona Champions League.

Il Ruolo di Allegri e Tare per il Primato

Il mantenimento della vetta da parte dei rossoneri è un successo che va ascritto alla gestione sapiente di Allegri, capace di tirare fuori il meglio da giocatori chiave come Rafael Leão e Mike Maignan, e alla visione strategica del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio ha costruito una rosa profonda e ha portato a San Siro elementi di esperienza come Adrien Rabiot, che stanno contribuendo in modo significativo a dare sostanza e qualità al centrocampo.

Con la classifica così compressa, ogni minimo errore può costare caro. Il Milan è consapevole che per mantenere il comando della Serie A dovrà dimostrare la stessa tenacia e la stessa mentalità vincente mostrate finora. L’obiettivo, come dichiarato da Allegri, è consolidare la solidità e restare concentrati partita dopo partita, in una corsa scudetto che si preannuncia incerta fino all’ultimo.