Classifica Serie A aggiornata, la Fiorentina sempre più in crisi: in attesa delle altre gare, come cambia la situazione

 Classifica Serie A, la Fiorentina sempre più in crisi
Classifica Serie A – In attesa di Torino-Milan e delle altre gare della giornata, questa è la situazione

Passa in archivio il primo impegno della quattordicesima giornata di Serie A che vedeva di fronte il Sassuolo di Fabio Grosso e la Fiorentina di Paolo Vanoli.

La formazione viola esce dallo Stadio Città del Tricolore senza neanche un punto e rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria in questo campionato. Lo spettro della retrocessione inizia a farsi sempre più ingombrante al Franchi. Per la vittoria neroverde decisive le reti di Volpato, Muharemovic e Kone. Inutile il vantaggio siglato da Mandragora su calcio di rigore.

La classifica di Serie A aggiornata in attesa delle altre gare

MILAN – 28
NAPOLI – 28
ROMA – 27
INTER – 27
BOLOGNA – 24
COMO – 24
JUVENTUS – 23
SASSUOLO – 20*
LAZIO – 18
UDINESE – 18
CREMONESE – 17
ATALANTA – 16
TORINO – 14
LECCE – 13
CAGLIARI – 11
GENOA – 11
PARMA – 11
PISA – 10
VERONA – 6
FIORENTINA – 6*

*una partita in più.

