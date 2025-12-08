Classifica Serie A aggiornata, manca solo Torino Milan

Classifica Serie A – In attesa di Torino Milan questa la situazione aggiornata. Sempre più in crisi la Fiorentina

Il match delle ore 18:00 che ha visto di fronte Udinese e Genoa è terminato sul risultato di 1-2. La squadra di Daniele De Rossi ha portato a casa la massima posta in palio grazie ai gol di Malinovskyi e Norton Cuffy. La rete del momentaneo 1-1 l’aveva segnata per i friulani Piotrowski.

Ora manca solamente Torino-Milan per chiudere la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio in programma alle 20:45.

In attesa di Torino Milan: la classifica aggiornata

NAPOLI – 31

INTER – 30

MILAN – 28*

ROMA – 27

BOLOGNA – 25

COMO – 24

JUVENTUS – 23

SASSUOLO – 20

CREMONESE – 20

LAZIO – 19

UDINESE – 18

ATALANTA – 16

TORINO – 14*

CAGLIARI – 14

GENOA – 14

LECCE – 13

PARMA – 11

PISA – 10

VERONA – 9

FIORENTINA – 6



*una partita in meno.