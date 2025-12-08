News
Classifica Serie A aggiornata, manca solo Torino Milan: la situazione dopo Udinese Genoa
Classifica Serie A – In attesa di Torino Milan questa la situazione aggiornata. Sempre più in crisi la Fiorentina
Il match delle ore 18:00 che ha visto di fronte Udinese e Genoa è terminato sul risultato di 1-2. La squadra di Daniele De Rossi ha portato a casa la massima posta in palio grazie ai gol di Malinovskyi e Norton Cuffy. La rete del momentaneo 1-1 l’aveva segnata per i friulani Piotrowski.
Ora manca solamente Torino-Milan per chiudere la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio in programma alle 20:45.
In attesa di Torino Milan: la classifica aggiornata
NAPOLI – 31
INTER – 30
MILAN – 28*
ROMA – 27
BOLOGNA – 25
COMO – 24
JUVENTUS – 23
SASSUOLO – 20
CREMONESE – 20
LAZIO – 19
UDINESE – 18
ATALANTA – 16
TORINO – 14*
CAGLIARI – 14
GENOA – 14
LECCE – 13
PARMA – 11
PISA – 10
VERONA – 9
FIORENTINA – 6
*una partita in meno.