Landucci a Sky: «Allegri è il nostro capo. Se Pulisic è in panchina può giocare. Nkunku? Sono sicuro che ci riuscirà»

Marco Landucci nel prepartita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida. Queste le parole del vice di Massimiliano Allegri.

L’ASSENZA DI ALLEGRI – «Quando manca Allegri manca il nostro capo, io sono più contento quando c’è. Qui a Torino sono partite sempre molto dure».

SU PULISIC – «Se è in panchina vuole dire che può essere disponibile per qualche minuto».

NKUNKU – «Noi abbiamo molta fiducia in lui per questo stasera lo facciamo giocare, contro la Lazio in campionato ha giocato bene».

PER VOI EX JUVE COME UN DERBY? – «Non è un derby è una partita del Milan e noi vogliamo fare punti».