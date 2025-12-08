 Landucci: «Allegri è il nostro capo. Pulisic può giocare»
Connect with us

HANNO DETTO

Landucci a Sky: «Allegri è il nostro capo. Se Pulisic è in panchina può giocare. Nkunku? Sono sicuro che ci riuscirà»

HANNO DETTO

Altafini sentenzia il Milan: manca un attaccante. Le sue dichiarazioni

HANNO DETTO

De Rossi contro il pessimismo sull'Italia: l'ex Roma crede ai Mondiali 2026

HANNO DETTO

Seedorf e il grande rifiuto alla Premier League: svelato il retroscena sull'addio mancato al Milan. C'entra Ancelotti

HANNO DETTO

Pellegatti e il rimpianto estivo del Milan: bomber perso e accusa alla strategia del club rossonero

HANNO DETTO

Landucci a Sky: «Allegri è il nostro capo. Se Pulisic è in panchina può giocare. Nkunku? Sono sicuro che ci riuscirà»

Milan news 24

Published

9 minuti ago

on

By

Landucci

Landucci nel prepartita di Torino Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Marco Landucci nel prepartita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida. Queste le parole del vice di Massimiliano Allegri.

L’ASSENZA DI ALLEGRI «Quando manca Allegri manca il nostro capo, io sono più contento quando c’è. Qui a Torino sono partite sempre molto dure».

SU PULISIC«Se è in panchina vuole dire che può essere disponibile per qualche minuto».

NKUNKU«Noi abbiamo molta fiducia in lui per questo stasera lo facciamo giocare, contro la Lazio in campionato ha giocato bene».

PER VOI EX JUVE COME UN DERBY?«Non è un derby è una partita del Milan e noi vogliamo fare punti».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.