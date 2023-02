Classifica Milan: senza Champions importante rischio economico

La sconfitta nel derby ha fatto scivolare il Milan fuori la zona Champions. Uno scenario che se si concretizzasse…

La sconfitta nel derby ha fatto scivolare il Milan fuori la zona Champions. Uno scenario che se si concretizzasse ad un importante danno economico:

come riportato da CalcioeFinanza.it, la cifra minima comunque garantita dall’accesso in Champions è di 30,61 milioni di euro, non certo un numero irrilevante. Ben 15,64 derivano dal bonus partecipazione, 10,24 dal ranking storico, 2 dal market pool 1 e 2,73 dal market pool 2.