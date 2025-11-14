Classifica Milan, 22 punti all’undicesima giornata: il confronto col passato. Il divario con la stagione dello Scudetto è impressionante

Classifica Milan dopo undici giornate, ecco il paragone con le precedenti quattro stagioni a questo punto del campionato

Il Milan guidato da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera, ha archiviato le prime undici giornate di Serie A con un bottino di 22 punti. Questo dato, sebbene solido, offre spunti di riflessione fondamentali quando viene messo a confronto con le performance del club meneghino nelle stagioni immediatamente precedenti. Analizzare questi numeri è essenziale per inquadrare le attuali ambizioni e i margini di crescita della squadra in ottica scudetto.

La Tabella di Marcia: Allegri e Pioli a Parità Storica

I 22 punti conquistati dal Diavolo in questo avvio di campionato posizionano l’attuale gestione esattamente sulla stessa linea di quella registrata nella stagione 2023/2024. Anche in quell’annata, infatti, la squadra allora guidata da Stefano Pioli, l’allenatore artefice dello Scudetto del 2022, aveva totalizzato 22 punti dopo lo stesso numero di gare. Si tratta di un dato incoraggiante che mostra una stabilità di rendimento nel medio periodo.

Il risultato di 22 punti è inoltre un chiaro passo in avanti se confrontato con la partenza più lenta dell’anno successivo. Nella stagione 2024/2025, infatti, sotto la guida del nuovo comandante portoghese, Paulo Fonseca, i rossoneri si fermarono a soli 17 punti dopo le prime undici partite, dimostrando un ritardo di ben 5 lunghezze rispetto all’attuale andatura di Allegri.

L’Eccellenza: Il Metro di Giudizio della Stagione del Tricolore

Il vero metro di paragone, tuttavia, resta la stagione 2021/2022, l’annata che culminò con la vittoria del Tricolore. In quell’occasione, la squadra di Pioli si dimostrò inarrestabile fin dalle prime battute, collezionando l’impressionante cifra di 31 punti dopo 11 giornate.

Anche la stagione 2022/2023, conclusa con 26 punti, precede l’attuale rendimento. Il divario di ben 9 punti tra l’attuale bottino del Milan di Allegri e quello dei campioni d’Italia di due anni fa evidenzia la necessità di una forte accelerazione nel prosieguo del campionato. Se l’attuale passo garantisce una posizione di alta classifica, è chiaro che per competere seriamente per il titolo l’asticella del rendimento deve essere alzata, avvicinando il prima possibile i livelli di eccellenza mostrati nella stagione record. L’obiettivo del Milan è ora di trasformare questa stabilità in una crescita esponenziale.