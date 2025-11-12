Classifica marcatori Milan, al comando ci sono Leao e Pulisic: seguono subito dietro...

Connect with us

La Serie A si ferma, lasciando spazio agli impegni delle Nazionali. Questo periodo di sosta è cruciale per il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, che devono riordinare le idee e affinare gli schemi in vista del prosieguo della stagione. L’obiettivo primario di Allegri è chiaro: trovare quei gol che, troppo spesso, sono mancati nei momenti decisivi delle prime uscite stagionali.

Al momento, la vetta della classifica marcatori rossonera è occupata da due giocatori che si dividono equamente il merito: Rafael Leao e Christian Pulisic guidano la graduatoria con 4 reti ciascuno. Un bottino discreto, ma che deve essere incrementato per sostenere le ambizioni del club.

Subito dietro, con due marcature a testa, troviamo Strahinja Pavlovic (difensore centrale che ha dimostrato un inaspettato senso del gol) e Alexis Saelemaekers, che continua a essere incisivo. A ruota, con una marcatura, figurano nomi importanti come Luka Modric, Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e Zachary Athekame.

È evidente che Allegri si aspetti molto di più, soprattutto dagli attaccanti. L’attenzione è puntata in particolare su Santiago Gimenez, il centravanti messicano su cui il Milan ha investito e che, finora, non è riuscito a sbloccarsi in campionato, complice anche un recente problema alla caviglia. Il tecnico si augura di avere presto il gruppo al completo per poter lavorare sulla finalizzazione e trovare quelle reti in più che, alla distanza, possono fare la differenza nella lotta per lo Scudetto.

