Classifica aggiornata Serie A: vince il Bologna, cosa cambia per il Milan

Il Bologna batte la Salernitana. La classifica aggiornata di Serie A 2023-24 e cosa cambia per il Milan di Pioli

La classifica aggiornata della Serie A 2023-24 e cosa cambia per il Milan di Pioli dopo la vittoria del Bologna, in attesa che si completi il turno della trentesima giornata di campionato con Inter e Roma e in campo:

Inter 76

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 51

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 23

Salernitana 14