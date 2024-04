Classifica aggiornata Serie A: pari in Sassuolo Udinese e Verona Cagliari, cosa cambia

Si sono chiusi altri due posticipi di Serie A. Ecco come cambia la classifica di campionato in attesa di Roma e Inter

La classifica aggiornata della Serie A 2023-24 e cosa cambia per il Milan di Pioli dopo la vittoria del Bologna e i pareggi in Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese, in attesa che scendano in campo anche Inter e Roma:

Inter 76

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 51

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 28

Udinese 28

Verona 27

Cagliari 27

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14