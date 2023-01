Clamoroso DAZN: la Lega Serie A pronta a rescindere il contratto?

A causa dei recenti disservizi, la Lega Serie A sarebbe pronta a rescindere il contratto con l’emittente satellitare DAZN

Per ricucire con Lega e governo, DAZN ieri ha mandato a Roma Shay Segev, amministratore delegato del gruppo a livello mondiale ed il responsabile delle tecnologie Sandeep Tiku. La stessa piattaforma ha fatto sapere che il problema è legato al partner tecnologico Convivia, azienda californiana, e che per intervenire più tempestivamente creerà un centro di vigilanza in Italia.