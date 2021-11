Citi: «Emozionato di tornare a Milano contro il Milan»

Citi ha parlato a JTV verso la sfida della Juve Primavera contro la sua ex squadra, il Milan. Le sue dichiarazioni

Alessandro Citi ha parlato ai microfoni di JTV verso la sfida al Milan, sua ex squadra. Ecco le sue parole:

«Sono parecchio emozionato di tornare a giocare a Milano contro il Milan. Ci ho giocato per molti anni ed è una società che ringrazierò sempre per tutto quello che hanno fatto per me. Se andremo con la mentalità giusta porteremo a casa i tre punti».

