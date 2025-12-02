Chukwueze Milan, doppietta show contro il City: il nigeriano “on fire” rilancia il Diavolo verso l’incasso da 30 milioni

Chukwueze, in prestito al Fulham, si esalta con due gol al Manchester City. Le prestazioni spingono i londinesi a esercitare l’opzione da 30 milioni

Samuel Chukwueze è letteralmente on fire. Dopo aver offerto due assist decisivi nelle precedenti due giornate di Premier League contro Sunderland e Tottenham, l’attaccante nigeriano, arrivato in estate al Fulham in prestito dal Milan, ha trovato la via della rete con una spettacolare doppietta contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una vera e propria prova di forza, messa a segno proprio contro Donnarumma e l’ex compagno rossonero Tijjani Reijnders, a testimonianza di una forma fisica e mentale ritrovata.

Entrato dalla panchina a inizio ripresa sull’1-3, il classe 2002 ha sfruttato a pieno il suo tempo in campo per prendersi la scena. Nello spazio di soli sei minuti, tra il 72° ed il 78°, Chukwueze ha raccolto due respinte corte della difesa del City per trafiggere il portiere avversario, dimostrando grande opportunismo e freddezza. Nonostante sia partito titolare in campionato solamente in una circostanza, l’esterno si sta rivelando sempre più un’arma preziosa da utilizzare a gara in corsa. Con gli exploit delle ultime tre partite, ha portato il suo bottino in maglia Fulham a 2 goal e 3 assist, numeri che starebbero convincendo la dirigenza londinese.

Chukwueze verso il riscatto?

Secondo l’analisi di Calciomercato.com, queste prestazioni rafforzano l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo. Arrivato al Milan nell’estate 2023 per 19,5 milioni più bonus, Chukwueze non aveva lasciato grandi tracce in 70 partite disputate in rossonero. Ora, il passaggio in prestito oneroso al Fulham negli ultimi giorni del mercato 2025 potrebbe fruttare un’importante plusvalenza. La società inglese detiene infatti un’opzione di riscatto da esercitare entro la fine di giugno 2026 per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma il Milan osserva con attenzione: l’exploit in Premier spinge il Diavolo verso un incasso fondamentale per il prossimo calciomercato.

