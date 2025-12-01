Chukwueze Milan, Moretto spiega lo scenario con il Fulham: le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Samuel Chukwueze, l’esterno d’attacco nigeriano ancora di proprietà del Milan, è al centro delle discussioni di calciomercato. Attualmente in prestito oneroso con diritto di riscatto al Fulham in Premier League, il giocatore sta vivendo una seconda giovinezza nel campionato inglese, creando un dilemma per tutte le parti coinvolte. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, nel suo consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Rendimento Exploit: L’Affare del Fulham

Il prestito di Chukwueze al Fulham, concluso nelle ultime ore del mercato estivo, è stato un’operazione economicamente importante. L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato per una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni di euro, una somma comunque significativa.

Dal punto di vista sportivo, l’affare si è rivelato estremamente interessante per il club inglese. Nonostante il poco tempo trascorso, il nigeriano, attaccante rapido e tecnico di 26 anni, ha già dimostrato il suo valore: in sole sei partite in Premier League, ha regalato ben tre assist, tutti decisivi e accompagnati da prestazioni molto convincenti.

Moretto ha sottolineato che al Fulham è molto apprezzato, tanto che i tifosi hanno iniziato ad amarlo. Per questo, il club inglese sta valutando seriamente l’ipotesi di esercitare il diritto di riscatto, nonostante l’operazione sia onerosa dal punto di vista finanziario.

Il Ruolo Chiave della Volontà del Giocatore: Milano Resta nel Cuore

Nonostante l’ottimo rendimento in Inghilterra, Moretto ha voluto precisare due fattori chiave che influenzeranno la decisione finale.

Nessuna Decisione Definitiva: Il processo è solo all’inizio e non sono state prese decisioni definitive da parte di nessun club. La Volontà di Chukwueze: Bisogna considerare l’aspetto personale. Sebbene sia molto contento al Fulham, il giocatore è ancora molto legato all’Italia e a Milano per una “questione personale molto delicata“.

Il giornalista ha messo in guardia dalle speculazioni che danno già per certo il riscatto da parte del Fulham: “i matrimoni vanno fatti in due“. Il destino di Samuel Chukwueze sarà chiaro solo nel corso della primavera-estate, dopo una valutazione complessiva che includerà la posizione del Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, e del nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, sul futuro di un giocatore che sta ritrovando la sua migliore forma.