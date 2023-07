Chukwueze Milan: contatto telefonico tra il giocatore e Stefano Pioli, ma c’è l’ostacolo Villarreal. Le novità

Il Milan continua a pensare a Samuel Chukwueze per rinforzare il proprio reparto offensivo. I rossoneri hanno parlato tanto con il giocatore e i suoi agenti e si è mosso anche Pioli, chiamando l’esterno.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come ci sia la volontà comune. Di contro il Villarreal, che chiede 30 milioni di euro per lasciarlo andare via. Servirà ancora tempo.