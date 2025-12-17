Calciomercato
Christensen suggestione low cost per il Milan di Allegri? Indiscrezione sul centrale, c’è la Serie A all’orizzonte
Christensen, difensore in uscita dal Barcellona, è stato offerto a diversi club della Serie A già per gennaio: suggestione Milan?
L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha lanciato un aggiornamento significativo sul futuro di Andreas Christensen. Il difensore danese del Barcellona è diventato uno dei nomi più caldi in vista della sessione di gennaio 2026, con i rossoneri spettatori molto interessati.
Christensen sul mercato: offerto a metà Europa
Secondo Moretto, l’entourage del giocatore si sta muovendo con decisione per trovargli una nuova sistemazione. Christensen è stato proposto a una vasta gamma di club:
- Premier League: Diversi club inglesi cercano esperienza per la difesa.
- Saudi Pro League: Anche dall’Arabia sono arrivati sondaggi esplorativi.
- Serie A e Liga: Oltre al Milan, altri club italiani e spagnoli stanno valutando l’opportunità.
Il nodo economico: cartellino “low cost”, ingaggio “top”
La situazione contrattuale di Christensen rende l’operazione un’arma a doppio taglio per il club di via Aldo Rossi:
- Scadenza 2026: Con il contratto in scadenza tra 6 mesi, il Barcellona non può tirare troppo la corda sul prezzo del cartellino. Si parla di cifre contenute per un giocatore del suo calibro.
- Lo Stipendio: È questo il vero ostacolo. Al Barcellona, Christensen percepisce un ingaggio netto di circa 4,3 milioni di euro più bonus (che possono portarlo oltre i 6 milioni). Una cifra che lo posizionerebbe tra i più pagati della rosa di Allegri, richiedendo uno sforzo o una parziale rinuncia da parte del giocatore.
Suggestione Milan: perché può funzionare
Dopo l’infortunio di Gabbia e la necessità di avere alternative affidabili al terzetto Tomori-Pavlovic-De Winter, Christensen rappresenterebbe l’innesto di qualità internazionale chiesto da Allegri. La sua duttilità lo rende perfetto sia per la difesa a tre che per quella a quattro, offrendo a Tare un’alternativa di lusso al profilo di Mario Gila.