Chivu: «Lautaro? Va detto che è colpa mia. Prima del derby non ho detto una cosa»

Chivu prima del match tra Pisa e Inter che si giocherà alle 15:00 ha fatto chiarezza sulle condizioni di Lautaro in vista del derby

Cristian Chivu, nel prepartita di Pisa-Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN ed è tornato a parlare del derby giocato domenica scorsa vinto dal Milan grazie al gol di Christian Pulisic.

Al centro delle critiche c’è stato Lautaro Martinez, l’attaccante e capitano dei nerazzurri, ha accusato di aver fatto una pessima prestazione. Il tecnico romeno però ha fatto chiarezza sulle condizioni in cui versava il Toro alla vigilia della stracittadina.

LE PAROLE – «Si parla troppo di un giocatore che a livello mondiale è considerato uno dei migliori attaccanti. Non è giusto. Ha momenti buoni, altri meno come tutti. Va detto che è colpa mia il fatto di non aver detto che ha avuto la febbre prima del Derby».