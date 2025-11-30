Connect with us

HANNO DETTO

Chivu: «Lautaro? Va detto che è colpa mia. Prima del derby non ho detto una cosa»

HANNO DETTO

Bartesaghi, promosso dall'ex Milan: «Non è Theo, ok, ma che risorsa»

HANNO DETTO

Capello: «Modric poco esaltante. Ci hanno pensato Maignan e Leao. Con merito uno dei capocannonieri»

HANNO DETTO

Adani, polemiche in Milan Lazio: «Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro»

HANNO DETTO

Condò incorona Collu: «È un genio, ha salvato la faccia al Var». Il giornalista scherza sul contestato episodio

HANNO DETTO

Chivu: «Lautaro? Va detto che è colpa mia. Prima del derby non ho detto una cosa»

Milan news 24

Published

7 minuti ago

on

By

Chivu

Chivu prima del match tra Pisa e Inter che si giocherà alle 15:00 ha fatto chiarezza sulle condizioni di Lautaro in vista del derby

Cristian Chivu, nel prepartita di Pisa-Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN ed è tornato a parlare del derby giocato domenica scorsa vinto dal Milan grazie al gol di Christian Pulisic.

Al centro delle critiche c’è stato Lautaro Martinez, l’attaccante e capitano dei nerazzurri, ha accusato di aver fatto una pessima prestazione. Il tecnico romeno però ha fatto chiarezza sulle condizioni in cui versava il Toro alla vigilia della stracittadina.

LE PAROLE – «Si parla troppo di un giocatore che a livello mondiale è considerato uno dei migliori attaccanti. Non è giusto. Ha momenti buoni, altri meno come tutti. Va detto che è colpa mia il fatto di non aver detto che ha avuto la febbre prima del Derby».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.