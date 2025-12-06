Chivu cambia strategia, Inter Milan ha influito: nuova mossa dopo il derby perso

Chivu ha deciso di cambiare strategia dopo il derby perso contro il Milan! Una nuova mossa del tecnico rumeno

Un segnale forte, un cambio di rotta tattico e mentale: Cristian Chivu, l’attuale allenatore dell’Inter, ha sorpreso l’ambiente nerazzurro. Per la prima volta da quando ha assunto la guida della squadra, il tecnico rumeno – ex difensore centrale di grande carisma e vincitore del Triplete con l’Inter – ha scelto di portare la squadra in ritiro ad Appiano Gentile la sera prima di un match casalingo.

Questa decisione inedita riguarda il “derby lombardo” che vede i nerazzurri affrontare il neopromosso Como. La squadra, infatti, ha trascorso la notte precedente l’incontro presso il centro sportivo, una mossa che infrange una consuetudine mantenuta per tutta la stagione.

Un Precedente Scomodo: La Sconfitta nel Derby Meneghino

Il cambiamento di strategia da parte di Chivu arriva dopo un precedente doloroso che evidentemente ha lasciato il segno. Fino a questo momento, la filosofia del tecnico era stata quella di lasciare i giocatori liberi fino al mattino della partita. Questa impostazione era stata mantenuta anche prima del Derby di Milano contro il Diavolo.

Quella sfida, un vero e proprio scontro al vertice del calcio italiano, aveva visto il club rossonero imporsi grazie alla rete decisiva di Christian Pulisic, l’ala americana nota per la sua velocità e le sue incursioni letali. La vittoria del Milan, sotto la guida del sapiente Massimiliano Allegri, aveva lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri.

La Svolta per l’Inter-Como

L’assenza del ritiro pre-derby e la successiva sconfitta potrebbero aver spinto l’allenatore dell’Inter a una profonda riflessione. Per la partita contro il Como, squadra rivelazione del campionato e protagonista di una splendida cavalcata dalla serie cadetta, Chivu ha quindi deciso di optare per la concentrazione totale.

Il ritiro notturno ad Appiano Gentile serve a cementare lo spirito di gruppo e a focalizzare ogni energia sulla partita. Contro il Como, guidato in panchina dall’ex Barcellona Cesc Fabregas, i nerazzurri si giocano punti pesanti per l’alta classifica in quello che si preannuncia come un vero e proprio “derby” lombardo.

La mossa, rivelata da La Gazzetta dello Sport, è un chiaro segnale di quanto Chivu consideri cruciale questo scontro, cercando di eliminare ogni potenziale distrazione e massimizzare la coesione in un momento chiave della stagione.