Chivu, retroscena prima del derby: «Lautaro Martinez ha giocato il derby con la febbre, la responsabilità è mia»

Chivu, tecnico dell’Inter, ha svelato un retroscena su Lautaro Martinez prima del derby poi perso contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN poco prima della sfida contro il Pisa, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha voluto difendere con forza Lautaro Martinez dalle recenti critiche piovute sull’argentino, specialmente dopo il derby. Chivu ha condannato l’eccessiva pressione mediatica sull’attaccante, svelando un retroscena cruciale sulla sua condizione fisica in occasione della stracittadina.

L’allenatore nerazzurro ha voluto assumersi la responsabilità per la mancata comunicazione:

LA DIFESA – «Lautaro Martinez? Io devo prendere delle decisioni. Si parla troppo di un giocatore che a livello mondiale è considerato uno dei migliori attaccanti. Non è giusto per lui, non è giusto per la squadra e per nessuno metterlo sempre sopra le critiche che riceve. Ha momenti buoni, altri meno. C’è da dire che è colpa mia il fatto che non ho detto che ha avuto la febbre prima del derby. Si è portato dietro questa indisponibilità di venerdì, ha stretto i denti e ha voluto esserci. La responsabilità me la prendo io, Lautaro è fondamentale come tutti i suoi compagni».

LE PAROLE DI CHIVU