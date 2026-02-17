Chivu non ci sta: «A me non interessa quello che si dice dove c’è frustrazione. Sono cose che accadono da sempre»

Chivu non fa passi indietro e in conferenza stampa rincara la dose parlando delle polemiche degli ultimi giorni

Cristian Chivu oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match tra Bodo Glimt e Inter, non ha fatto passi indietro e ha mandato un chiaro messaggio alle altre squadre di Serie A e a tutti coloro che hanno attaccato Alessandro Bastoni e l’Inter.

DICO LA MIA – «Non rispondo ad altri, ma dico la mia. A me non interessa su quello che si dice in sede, dove c’è frustrazione che non si è in grado di gestire. Bisogna accettare le critiche e che la squadra in testa è sempre la più odiata e criticata. Il calcio è sempre stato questo. Ci sono episodi a favore o contro, ma bisogna smetterla di lamentarsi e fare i moralisti».

ACCADONO DA SEMPRE – «Sono cose che accadono tutte le domeniche, fin da quando Maradona ha segnato con la mano. Col Napoli abbiamo subito un torto, e lo dico per la prima volta. Andiamo avanti, consapevoli che la stagione è ancora lunga, vogliamo continuare a essere competitivi, senza sentire come ci definivano a inizio stagione. Siamo a febbraio e magari qualcuno non è contento».