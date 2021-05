Chiesa recupera per Juve Milan? Cosa filtra dalla Continassa verso il big match, valido per la 35esima di campionato

Secondo quanto riferito da Francesco Cosatti a Sky Sport 24, sarà importante capire se Federico Chiesa riuscirà a recuperare per il big match di domenica contro il Milan. L’allenamento di oggi, previsto per il pomeriggio, servirà per capire se ci saranno già novità per l’esterno classe ’97.

Al momento filtrerebbe ottimismo, così come settimana scorsa per un possibile rientro con l’Udinese che alla fine non si è verificato. La speranza di Pirlo è quella di riaverlo a disposizione.