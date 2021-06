Chiellini investe nel farmaco anti-infortuni: tutti i dettagli sul progetto che coinvolge anche il capitano della Juventus

Giorgio Chiellini investirà in un nuovo farmaco per curare le lesioni muscolari nello sport. La Sport Horizon Holding, hub innovativo di investimento per start up nel mondo dello sport che annovera anche il capitano della Juventus, ha scelto di finanziare Ludi Therapeutics.

Individuata una molecola che potrebbe portare alla produzione di un medicinale, sarebbe una rivoluzione nel trattamento degli infortuni sportivi. Ad oggi non esiste nessun farmaco per curare strappi o stiramenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.