Chiellini sugli infortuni del Milan: «Da ex giocatore posso dire che si gioca troppo»

Le parole a Sky Calcio Club, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, di Giorgio Chiellini, sugli infortunati del Milan:

«Da ex giocatore posso dire che si gioca troppo e con ritmi altissimi, in inverno e in estate. Poi ci sono quelli che tornano dalle Nazionali, hanno allenamento e devono recuperare.. insomma è complicato per gli atleti giocare sempre e in ogni condizione»