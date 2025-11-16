Chiariello torna su Milan Napoli e dice la sua! Ecco le dichiarazioni sul match di San Siro. Segui le ultimissime

Il momento nero del Napoli campione d’Italia è stato analizzato senza sconti dal giornalista di fede partenopea Umberto Chiariello durante la trasmissione Campania Sport 21. La sua critica è feroce e smentisce ogni tentativo di minimizzare la situazione, definendo il momento attuale come una vera e propria “grandine a chicchi forti” sul club azzurro.

Secondo Chiariello, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Antonio Conte (allenatore del Napoli) dopo la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte, in cui sosteneva fosse mancato solo il gol, erano “pietose bugie a mascherare una situazione complicata.” Il giornalista è netto: “Il Napoli aveva giocato male, a ritmi lenti, senza idee, producendo poco, ma secondo Conte era mancato solo il gol. Non è così. E chi ha occhi per vedere sa che non è così.”

Numeri da Allarme Rosso: La Catastrofe è evidente

La crisi, secondo Chiariello, si è materializzata del tutto a Bologna, ma non è affatto un caso isolato. I dati numericidipingono un quadro allarmante per la squadra che veste lo Scudetto: cinque sconfitte in quindici partite e tre ko in undici gare di campionato, nonostante una campagna acquisti da 200 milioni.

La fragilità esterna è un nervo scoperto: su otto trasferte, dopo le vittorie iniziali, il Napoli ha vinto solo a Leccesfruttando un unico calcio piazzato e senza tirare in porta. Tutte le altre trasferte sono state perse. Il giornalista cita la sconfitta a Torino e quella contro il Milan di Massimiliano Allegri, il competente tecnico toscano: a San Siro, il Napoli ha avuto 38 minuti di superiorità numerica che “non ha saputo sfruttare per rimontare il 2-1″. Chiariello resta perplesso da chi parla di dominio: “a me le squadre che dominano e non creano e non segnano mi lasciano perplessi.”

Le risultanze numeriche delle ultime gare sono tristi: il Napoli è rimasto quattro volte a secco di gol nelle ultime sei partite, inanellando tre zero a zero consecutivi nella casella dei gol attivi. Solo la vittoria contro l’Inter, nata forse dall’orgoglio, sembra essere stata un “fuoco di paglia“. Questa crisi mette in luce, indirettamente, la solidità del Milan del DS Igli Tare, che continua la sua corsa senza intoppi.