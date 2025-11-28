Chiariello stronca il Milan: sui rossoneri e su Modric l’ha detto veramente! La sentenza del giornalista

Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli, non crede nel Milan di Luka Modric: parole chiare sul destino in campionato dei rossoneri

Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha lanciato una serie di analisi taglienti sul campionato, concentrandosi in particolare sul Milan e sulla mancanza di carattere dell’Inter. Secondo Chiariello, il Milan è una squadra che “ancora si deve fare” ma che sta guadagnando autostima. Il Diavolo è un potenziale pericolo grazie ad alcuni fattori chiave: l’assenza dalle Coppe e la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, tecnico “abituato a vincere gli scudetti”.

CHIARIELLO SUL MILAN E MODRIC – «Al Milan penseremo successivamente, che il Milan ancora si deve fare, ancora deve dimostrare. Sta acquisendo autostima. Una squadra che non ha le coppe, che c’ha Allegri in panchina, abituato a vincere gli scudetti, che aumenta nell’autostima, che in campo a gente come Maignan, Leao, Modric e Pulisic. Certamente è una squadra che può essere pericolosa. Io non ci credo, l’ho sempre detto e lo ribadisco ancora oggi e non so fino a chi reggerà Modric che è un mostro, sta facendo cose che mi hanno lasciato sbalordito, non m’aspettavo che fosse così centrale e continuo, però vedremo. Quando tu fondi le tue fortune su un quarantenne sei sempre molto a rischio»

La critica più feroce è riservata all’Inter. Nonostante sia la squadra “più forte sulla carta”, i nerazzurri hanno, a detta di Chiariello, una “leucemia congenita” nel DNA.

LA CRITICA ALL’INTER E L’ELOGIO A CONTE – «l’Inter, che è la più forte sulla carta e che quando gioca è la migliore, ha una malattia nel DNA, c’ha una leucemia congenita, non sa vincere le partite che contano, non ha il Killer Instinct, che è fondamentale per le grandi squadre. Quello che ha Antonio Conte però, che nei momenti determinanti: 3-1 all’Inter, 3-1 all’Atalanta»

Il giornalista ha concluso con una nota sul Napoli in vista della sfida contro la Roma: «E secondo me a Roma noi un altro bel ‘drangt’ glielo possiamo sempre dare, perché la Roma in casa fa la fatica bestiale, le vince tutte fuori casa. Si affrontano due squadre, una che fatica in trasferta il Napoli e una che fatica in casa la Roma».