De Ketelaere: «Ecco come mi sento in questi ultimi mesi». Le parole del calciatore belga del Milan sui progressi di questi mesi

Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws dei sui progressi in questi mesi al Milan. Ecco le sue parole:

«Sono cresciuto come persona, ma sta venendo tutto in maniera naturale, io sono tranquillo su quello che sta succedendo. Non aver segnato? Mi pesa, non avrebbe senso dire il contrario; così come guardo le statistiche che mi riguardano»