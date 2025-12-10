Champions League, il programma di questa sera con Napoli e Juventus. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le luci della Champions League si accendono per una giornata che promette emozioni intense e risultati cruciali per la fase a gironi. Ma mentre i riflettori sono puntati sul campo, l’attenzione in Italia è catalizzata dalle ultime mosse strategiche in casa rossonera.

Champions League: Le Partite da Non Perdere (Fonte: Programma Odierno UEFA)

I tifosi potranno godersi un mercoledì di grande calcio. La giornata si apre alle 18:45 con due sfide aperte a ogni risultato. L’Ajax, i lancieri olandesi sempre pronti a stupire, farà visita al Qarabag, mentre il Villarreal, il Sottomarino Giallo guidato dall’esperto Unai Emery, se la vedrà con l’FC Copenhagen.

Alle 21:00 il palinsesto si infiamma con ben sette match in contemporanea. Tutti gli occhi saranno puntati sul Real Madrid, le merengues allenate dal plurivincitore Carlo Ancelotti, che affronteranno il Manchester City, la corazzata di Pep Guardiola, in quello che si preannuncia un vero scontro tra titani del calcio continentale.

Da seguire con particolare attenzione la Juventus, la Vecchia Signora ospiterà il Pafos in un match che non dovrebbe creare troppi problemi per i bianconeri. Tanta attesa anche per il Napoli, gli azzurri campani, impegnati in un difficile incontro in trasferta contro il Benfica. Chiudono il programma: Ath. Bilbao vs PSG, Club Brugge vs Arsenal, Dortmund vs Bodo/Glimt e Leverkusen vs Newcastle.

Questa serata europea è l’antipasto perfetto in vista delle prossime novità di mercato che la coppia Tare-Allegri sta preparando per il Milan.