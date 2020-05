Champions League, oggi su Uefa TV un “classico” del Milan

In epoca di Coronavirus il calcio, anche quello in replica, non stanca mai. Oggi Uefa TV manderà in onda alle ore 17 una storica partita disputata dal Milan: la semifinale del 2004-2005 tra rossoneri e PSV.

Per chi abbia voglia di rivivere le gloriose emozioni del passato evitiamo di ricordare il risultato finale, ma una cosa ve la anticipiamo: a festeggiare alla fine saranno i proprio i diavoli.

😎 Carlo Ancelotti's star-studded AC Milan team take on Guus Hiddink's PSV in the #UCL semi-finals…

Enjoy this thriller in Eindhoven from 2004/05 🔜

📺 Watch in full on https://t.co/AmDdmbC7vF at 17:00 CET 👇#UCLclassics

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 19, 2020