Champions League, Allegri fissa la quota da raggiungere! E lo Scudetto? Diventa più fattibile

Milan Lazio, Pedro ha deciso l'ultimo precedente: prima però un dominio rossonero. A San Siro i biancocelesti non hanno vita facile

Allegri forza 100, nessuno come lui tra Milan e Juventus: il derby consacra Max

Galliani elogia così Allegri: le sue parole sul tecnico rossonero. E sul sogno Scudetto fa una previsione

Milan Lazio, Pulisic out: chi gioca al suo posto? Salgono le chance di Nkunku, ma Loftus-Cheek...

Allegri

Champions League obiettivo stagionale del Milan, mister Massimiliano Allegri ha fissato qual è la soglia da raggiungere

Massimiliano Allegri nella giornata di ieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Milan e Lazio che si giocherà domani allo Stadio San Siro. Tra i vari argomenti ha trattato anche quello della classifica. Tra obiettivo Champions e sogno Scudetto il tecnico toscano ha predicato calma, invocando all’equilibrio.

SERVE EQUILIBRIO – «Mai come quest’anno dopo 12 giornate sette squadra sono così vicine, mi piacerebbe vedere una statistica, basta una partita e salti sopra, una e salti di sotto. Basta vedere noi nel derby, se avessimo perso avremmo visto tutto diversamente. L’equilibrio deve regnare».

Da buon calcolatore qual è, Max come spesso accade si è spinto nell’indicare una possibile quota Champions League ed anche una quota Scudetto.

QUOTA CHAMPIONS, QUOTA SCUDETTO? «Siamo alla dodicesima giornata, manca ancora tanto, mancano 26 giornate, abbiamo 25 punti, vuole dire che ce ne servono altri 51, perché la quota Champions può essere più alta visto come stanno andando le varie squadre. Il che vuol dire che la quota Scudetto potrebbe essere più bassa».

A suo avviso vista la partenza delle varie squadre potrebbero servire più punti per entrare nella massima competizione europea. Di conseguenza potrebbe invece abbassarsi il numero di punti necessario per conquistare il titolo di Campione d’Italia.

