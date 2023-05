Champions League, le squadre favorite per la vittoria

Chi sono le squadre favorite per la vittoria della Champions League 2022-2023.

Al via le tanto attese semifinali di Champions League. Nella prima, due corazzate del livello di Real Madrid e Manchester City, si sfidano nella rivincita della scorsa edizione. Nella seconda, due squadre italiane, Inter e Milan, si contendono la finale in un emozionante euroderby. Quattro formazioni che ambiscono a conquistare il trofeo di calcio più prestigioso in Europa. Soltanto una però, il prossimo 10 giugno a Istanbul, alzerà la coppa in cielo. Chi vincerà la Champions League 2022-23?

Manchester City favorito per il successo

I principali bookmakers danno in pole per il successo finale il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi hanno chiuso l’andata al Bernabeu sull’1-1, basta una vittoria al ritorno con qualsiasi risultato per conquistare la finalissima. La formazione britannica è alla caccia della prima Coppa Campioni della sua storia ed e le quote scommesse Champions League attribuiscono ad Haaland e compagni il ruolo di favorita a 1.62.

Di fronte però troveranno un Real Madrid pronto tra una settimana a vendere cara la pelle all’Etihad Stadium. I ragazzi di Ancelotti, tra le quattro formazioni rimaste in corsa, è senza dubbio quella che ha maggiore esperienza, ben 14 trofei vinti, guidata peraltro da un tecnico navigato e vincente come Carlo Ancelotti. Il pronostico, in attesa del return match, è ancora aperto a qualsiasi risultato. Il successo dei Blancos nel torneo è quotato a 4.75.

Un derby molto equilibrato

Nell’altra semifinale, il Milan e l’Inter si sfidano in un infuocato Euroderby di Champions, un duplice confronto attesissimo da tifosi e sportivi. Un San Siro tutto esaurito accoglierà i giocatori delle due formazioni, intenzionate a fare il possibile per conquistare l’ambito pass per la finalissima della competizione. I pronostici al momento appaiono piuttosto equilibrati, anche se i nerazzurri di Simone Inzaghi, almeno nelle quote pre-match, partono leggermente avanti secondo i bookmakers.

Si tratta comunque soltanto di un lieve vantaggio, con il Milan di Stefano Pioli voglioso di sovvertire i pronostici degli esperti. Nel dettaglio, attualmente l’Inter viene data per vincente della Champions a quota 6.75 mentre il Milan a 8.00. Una differenza minima che lascia intuire come regna l’incertezza in questa duplice sfida. Chi arriverà in finale tra le due formazioni italiane, partirà certamente come sfavorita rispetto alla vincente di Manchester City- Real Madrid, la storia però insegna che in una partita secca “tutto può succedere”.

Il palmarès delle semifinaliste Champions

Guardando al palmarès delle quattro semifinaliste della Champions, davanti a tutti troviamo il Real Madrid, con ben quattordici trofei vinti nella più importante manifestazione di calcio continentale, l’ultimo proprio la scorsa stagione. A seguire troviamo il Milan con sette successi, seconda assoluta per numero di vittorie in Europa dietro gli spagnoli. L’ultimo trionfo dei rossoneri risale al 2007. Tocca poi all’Inter con tre vittorie, di cui la più recente nel 2010. Alla caccia ancora del primo titolo il Manchester City, peraltro proprio la formazione favorita di questa edizione.