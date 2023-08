Champions League, Inter beffata in finale: per i neroazzurri è “colpa” della Juve. Tutto ruota intorno all’ultima trattativa di mercato

Dopo aver sconfitto il Milan nel doppio scontro in semifinale, l’Inter è uscita sconfitta dalla finale di Champions League contro il Manchester City. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, in casa Inter il pensiero è che la Juve abbia inciso in questa sconfitta.

La società nerazzura si domanda se la trattativa già esistente con la Juventus per l’attaccante belga Romelu Lukaku possa aver influenzato la sua prestazione in finale contro Guardiola, visti i gol sbagliati.